Дети мобилизованных альметьевцев получат новогодние сертификаты на 5 тыс. рублей

Дети участников специальной военной операции из Альметьевска смогут самостоятельно выбрать подарки к Новому году. Для этого им вручат сертификаты на 5 тыс. рублей для покупок на маркетплейсе Ozon, рассказал в итоговом прямом эфире глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

«Ребенок вместе с мамой сможет выбрать себе желанный подарок», — отметил глава района.

Гостья эфира — замруководителя исполкома Светлана Лаптева уточнила, что дети мобилизованных могут получить новогодние подарки в Мастерской Деда Мороза.

Акция началась 28 декабря и пройдет до 7 января. Вручение подарков проходит в сказочной мастерской Деда Мороза в парке «Здоровье».

С 14.00 до 18.00 детей будет встречать Кролик — символ Нового года. Сертификаты будут красиво упакованы, в конверте с поздравительной открыткой от имени главы района. С собой необходимо взять документы для получения подарка.

«Такой душевный формат, мне кажется, получится. Можно было бы и в другом месте организовать. Но вот именно мастерская Деда Мороза характеризует всю сказочность и доброту этого праздника», — отметила Светлана Лаптева.

Также детям мобилизованных подарят зеленый браслет, который позволит бесплатно посетить планетарий «Сфера» вместе с сопровождающим.