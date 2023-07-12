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Детям из пострадавшего в пожаре села Юлдус подарили велосипеды
В пострадавшем от пожара селе Юлдус (Эчкен) в Курганской области проходит выездное заседание Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар. Перед началом мероприятия представители конгресса побывали в сельской школе. Они подарили детям велосипеды.
«Детей не могли оставить в стороне. Через Министерство образования пригласили их в детские лагеря. Несколько смен отдохнули в Актанышском районе. Затем поехали в [Набережные] Челны, познакомились с командой „КАМАЗ”, побывали в дельфинарии. Там же было принято решение о пошиве детям школьной формы, потому что вся их одежда сгорела. В Челнах есть хороший комбинат», — рассказал руководитель «Милли шуры» и вице-премьер РТ Василь Шайхразиев.
В средней школе села Юлдус обучаются 68 детей из трех деревень. Благотворительная помощь в виде школьной формы и рюкзаков была передана семьям из сгоревшего села. Велосипеды получили дети младше 17 лет.
Директор школы Елена Мухаметзянова и завуч Гульсима Байтиракова поблагодарили Татарстан за оказанную помощь.
«От имени коллектива школы хотим сказать большое спасибо Татарстану за внимание и заботу. Думаем, мы оправдаем ваше доверие», — сказала Елена Мухаметзянова.
Пожар в селе Юлдус Шадринского района Курганской области произошел 8 мая. По данным властей сельского поселения, огонь уничтожил 228 домов из 380, погибли семь человек.
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