Детям из пострадавшего в пожаре села Юлдус подарили велосипеды

Фото: © Энже Габдуллина / «Татар-информ»

В пострадавшем от пожара селе Юлдус (Эчкен) в Курганской области проходит выездное заседание Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар. Перед началом мероприятия представители конгресса побывали в сельской школе. Они подарили детям велосипеды.

«Детей не могли оставить в стороне. Через Министерство образования пригласили их в детские лагеря. Несколько смен отдохнули в Актанышском районе. Затем поехали в [Набережные] Челны, познакомились с командой „КАМАЗ”, побывали в дельфинарии. Там же было принято решение о пошиве детям школьной формы, потому что вся их одежда сгорела. В Челнах есть хороший комбинат», — рассказал руководитель «Милли шуры» и вице-премьер РТ Василь Шайхразиев.

Фото: © Энже Габдуллина / «Татар-информ»

В средней школе села Юлдус обучаются 68 детей из трех деревень. Благотворительная помощь в виде школьной формы и рюкзаков была передана семьям из сгоревшего села. Велосипеды получили дети младше 17 лет.

Директор школы Елена Мухаметзянова и завуч Гульсима Байтиракова поблагодарили Татарстан за оказанную помощь.

Фото: © Энже Габдуллина / «Татар-информ»

«От имени коллектива школы хотим сказать большое спасибо Татарстану за внимание и заботу. Думаем, мы оправдаем ваше доверие», — сказала Елена Мухаметзянова.

Пожар в селе Юлдус Шадринского района Курганской области произошел 8 мая. По данным властей сельского поселения, огонь уничтожил 228 домов из 380, погибли семь человек.