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Детям до 14 лет предложили запретить пользоваться соцсетями
Россиянам младше 14 лет предложили запретить доступ к социальным сетям. Соответствующее обращение направил президент ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» Рахман Янсуков Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину, а также главам Совфеда и Госдумы Валетине Матвиенко и Вячеславу Володину.
«В последнее время участились обращения представителей отечественного бизнеса в ассоциацию «АВАНТИ» с жалобой на наличие запрещенного контента в социальных сетях, а также отсутствие правового регулирования доступа детей на указанные площадки», — приводит выдержку из текста документа газета «Известия».
Необходимость введения такой меры авторами инициативы объясняется тем, что в интернете действует более 10 тыс. сайтов, содержащих контент террористической направленности, представляющий угрозу для несовершеннолетних.
По этой причине «АВАНТИ» призывает обязать соцсети осуществлять регистрацию новых пользователей путем загрузки фотографии паспорта.
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