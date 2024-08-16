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Детям бойцов СВО в Тетюшах вручили ранцы к 1 сентября
В новом учебном году два ребенка участников спецоперации идут в первый класс в Тетюшском районе. Сегодня им в торжественной обстановке вручили ранцы и школьные принадлежности, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе данного района.
Участниками акции «Помоги собраться в школу» стали и семьи, где воспитываются дети с ОВЗ, семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и многодетные семьи.
Первые школьные ранцы будущим 30-ти первоклассникам вручил замглавы Тетюшского района Евгений Курков. Он пожелал детям учиться на четыре и пять, а родителям — помогать и поддерживать детей.
На празднике добрыми пожеланиями виновников торжества и их родителей напутствовала начальник отдела образования исполкома Тетюшского района Гульнара Кирилина.
Каждый год в республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу» принимают участие все предприятия Тетюшского района и неравнодушные жители.
Благотворительная акция «Помоги собраться в школу» проводится в республике с 2007 года по инициативе Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности и партии «Единая Россия» при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова с целью оказания помощи малообеспеченным и многодетным семьям, приемным детям, детям-инвалидам. За время проведения акции в Татарстане помощь получили более 237 тыс. первоклассников и учащихся 2–11-х классов из нуждающихся семей на сумму свыше 333,8 млн рублей.
Фото: пресс-служба Тетюшского района РТ
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