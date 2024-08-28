Детям бойцов СВО в Агрызе вручили подарки ко Дню знаний

Фото предоставлено Динарой Губайдуллиной

В преддверии Дня знаний в Агрызе прошел праздник, посвященный ежегодной благотворительной акции «Помоги собраться в школу». В этом году он собрал рекордное число участников.

«Данная акция проходит ежегодно, но в этом году благодаря великодушным предпринимателям, руководителям организаций и учреждений нам удалось помочь 405 учащимся на общую сумму 1 миллион рублей», — сообщил и. о. заместителя руководителя исполкома района Равиль Бадахшин.

Фото предоставлено Динарой Губайдуллиной

Сам праздник был наполнен веселыми, теплыми моментами. Будущим первоклассникам была приоткрыта «Энциклопедия школьной жизни». Выполняя задания, они прошли все ее этапы, начиная со Дня знаний. Даже изучили страницу с дополнительным образованием: яркий видеофильм представил детям и их родителям все направления, в которых они могут попробовать себя.

С радостью ребята поднимались на сцену, когда им вручали подарки. Первыми пригласили детей участников специальной военной операции. Депутат Госдумы России Альфия Когогина подарила школьные рюкзаки 122 учащимся района. Парламентарий сама каждый месяц выезжает в зону СВО.

«Ваши папы, которые сейчас в окопах, они там не зря. Они там, чтобы вы смогли реализовать свои мечты. Будьте достойны своих отцов. Желаю, чтобы вы учились прилежно, росли воспитанными и были настоящими людьми! От того, как вы пройдете свой школьный путь, будет зависеть ваше будущее, будущее нашей страны», — сказала она в своем приветственном слове.

Фото предоставлено Динарой Губайдуллиной

Детей и родителей, пришедших на праздник, поздравил также руководитель исполкома района Ильгиз Салихов.

«Ежегодно мы, благодаря неравнодушным жителям района, радуем детей портфелями со школьными принадлежностями. В районе уделяется большое внимание системе образования: ведется капитальный ремонт детских садов, школ, строятся новые объекты. Детям предоставляются все возможности для усердной учебы, получения необходимых знаний и воспитания», — сказал руководитель.

Фото предоставлено Динарой Губайдуллиной

На протяжении всего праздника воспитанники дома детского творчества «Радуга талантов», детской школы искусств, спорткомплекса «Олимп» своим умением еще раз показали, сколько впереди у первоклашек возможностей творчески развиваться.

В завершение на сцену пригласили других, взрослых, виновников торжества — руководителей и предпринимателей, без помощи которых не было бы этого праздника.

От имени благотворителей выступил председатель правления райпо Рустам Вагапов. Он поблагодарил всех, кто от чистого сердца помогает ребятишкам, выразил признательность руководству республики за поддержку таких акций.

Фото предоставлено Динарой Губайдуллиной

Благотворительная акция «Помоги собраться в школу» проводится в республике с 2007 года по инициативе Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности и партии «Единая Россия» при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова с целью оказания помощи малообеспеченным и многодетным семьям, приемным детям, детям-инвалидам. За время проведения акции в Татарстане помощь получили более 237 тыс. первоклассников и учащихся 2–11-х классов из нуждающихся семей на сумму свыше 333,8 млн рублей.

Фото предоставлено Динарой Губайдуллиной