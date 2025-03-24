Детскую площадку у нового здания театра Камала планируют открыть в 2025 году

В Казани в этом году планируют завершить строительство детской площадки у нового здания театра им. Г. Камала. Об этом на деловом понедельнике рассказал председатель комитета внешнего благоустройства города Игорь Саляхутдинов.

«Уже проведены работы по вертикальной планировке территории, бетонированию основания дорожек, прокладке инженерных сетей», – отметил он.

Площадку украсят тематическими элементами, связанными с фауной озера Нижний Кабан. Так, на территории появятся фигурки местных птиц: серой цапли и чомги.

«Территория будет включать разнообразные зоны для отдыха, лесной фонтан, зону водных игр, схожую с той, что стала популярной в начале набережной, тактильные тропы, зону отдыха с навесом, зону театральных эффектов», – добавил докладчик.

Проектом также предусмотрено обильное озеленение территории.

фото: скриншот презентации