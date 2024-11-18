Детскую больницу Нижнекамска пополнили 19 врачей, укомплектованность кадрами — 51%

За десять месяцев 2024 года в Нижнекамской детской больнице с перинатальным центром стало на 19 врачей больше. Среди них и важные узкие специалисты: врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-оториноларинголог. Укомплектованность врачами на сегодня составляет 51,5%, средним медперсоналом — 67,8%. На деловом понедельнике главврач НДРБ с ПЦ Алексей Толстиков отметил, что кадровая политика сейчас представляет собой ключевой момент и ей уделяется особое внимание.

По информации спикера, на данный момент критической является укомплектованность по следующим медицинским специальностям: травматология и ортопедия (15,38%), детская хирургия (26,67%), анестезиология и реаниматология (35,48%), детская эндокринология (36,36%), неонатология (41,86%), офтальмология (42,11%), детская урологи-андрология (42,11%), неврология (44,40%).

Кроме того, дефицит кадров наблюдается среди специалистов функциональной диагностики (44,44%), инфекционистов (48,48%), акушеров и гинекологов (60,34%), участковых педиатров.

«Необходимо работать в направлении усиления совместной работы руководителей структурных подразделений и кадровой службы», — заявил Толстиков.

Главврач поблагодарил Министерство здравоохранения РТ и администрацию города за различные программы поддержки молодых специалистов. Это гранты, подъемные выплаты по 100 тыс. рублей в первые два года и арендное жилье для врачей.

«Сегодня есть необходимость в реализации грантовой поддержки в части строительства соципотечного жилья в городе Нижнекамске, и все мы надеемся, что в ближайшем будущем это будет реализовано», — добавил докладчик.

Кроме того, на сегодняшний день для увеличения укомплектованности врачебными и сестринскими кадрами проводится работа по сотрудничеству с образовательными организациями по подготовке специалистов с высшим и средним специальным медицинским образованием.

На данный момент по целевому направлению обучаются 37 студентов вузов, 13 врачей-ординаторов и 78 студентов ссузов.