Детское радио «Саф» подведет итоги проекта «Саф музыка» в культурном центре «Чулпан»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Коллектив детского радио «Саф» рассказал об итогах проекта «Саф музыка» на пресс-конференции в «Татар-информе». Главные итоги проекта будут подведены 4 декабря в 18.00 в культурном центре «Чулпан».

«Проект "Саф музыка" осуществляется в рамках радио "Саф". В этом году мы приступили ко второму сезону. Первый прошел в академическом формате. Главная цель — привлечь детей к новому формату работы, обогатить радиофонд, оставить наследие. Для того чтобы музыка, которую исполняют воспитанники музыкальных школ Казани, нашла своих зрителей, мы пригласили юных музыкантов в студии звукозаписи, записали их, и обогатили музыкальный фонд радиостанции более чем на 60 композиций. Все эти записи были включены в свободную фонотеку нашего радио», — рассказала руководитель проекта «Саф музыка», музыковед и музыкальный редактор радио «Саф» Чулпан Яркеева.

По ее словам, в рамках проекта детей учили работать с живой музыкой, привлекли в другую среду. «Мы успели полюбить участников первого сезона и хотели продолжать с ними работать. Они участвуют во втором сезоне, пригласили и новых участников. Выбрали направление эстрады, но ушли от традиционной схемы. Когда говорим эстрада, мы представляем аранжировку от композитора и песню детей. Мы взяли другое направление», — отметила она.

«Мы решили остановиться на группе "Yummy music band", и они приняли наше предложение. Отобрали 15 композиций, чтобы вдохнуть в них новую жизнь. Это детские ретро-песни, инструментальные композиции и современные песни. В рамках проекта дети вместе с музыкантами прослушали ретро-варианты этих композиций, и вместе решали, как их можно изменить, вдохнуть новое дыхание», — поделилась Чулпан Яркеева.

Как считает руководитель проекта, этот опыт стал интересен и детям, и музыкальному bandу. «Дети поняли значимость эстрадной музыки. Часто эстрадная музыка воспринимается сугубо развлекательной, а проект показал, что это серьезный формат. Они увидели, какую объемную работу проделали музыканты», — пояснила она.

Отобранные песни относятся к разным жанрам. «Были и народные, и песни композиторов, и даже этнические композиции. 4 декабря в культурном центре "Чулпан" пройдет наш итоговый концерт. Yummy music выступит с юными участниками проекта. Из репетиционной базы перенесемся на сцену. Мы поработаем в студии звукозаписи, запишем 15 композиций и пополним свой фонд», — рассказала руководитель проекта «Саф музыка».

«Проект "Саф музыка" — наше любимое детище. Он был задуман, как способ обогатить музыкальный фонд радиостанции, и представить нашим слушателям новые красивые песенки. Осуществляется с февраля 2023 года. Мы благодарим за поддержку Комиссию при Раисе Республики Татарстан по сохранению, развитию татарского языка и языков представителей народов, проживающих в Татарстане. В первом сезоне мы работали с Министерством по делам молодежи, во втором с "Движением первых". Также помощь оказала Казанская мэрия, мы им тоже благодарны», — отметила специалист по PR радиостанции Алсу Хабибуллина.

«В первом сезоне дети выступали с академической музыкой, которую они изучали в музыкальных школах, во втором сезоне с сентября по декабрь мы создали для них среду живой музыки, дав возможность поработать в новом формате и в новых условиях», — подчеркнула она.

Зиля Мубаракшина