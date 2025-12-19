Детский хирург из РТ: Путину задавали мало вопросов о медицине - значит, проблем нет

Детский хирург из Татарстана Кирилл Булатов отметил, что вопросов по медицине в этом году в программе «Итоги года с Владимиром Путиным» было мало. Он считает, что это хороший признак – значит, проблем в этой сфере стало намного меньше.

«В этой прямой линии было значительно меньше вопросов, касающихся здравоохранения, чем в прошлые годы. Это связано с тем, что здравоохранение активно развивается и в России, и в Татарстане в частности. Поэтому актуальных, острых вопросов стало меньше», – отметил хирург.

Он добавил, что в стране реализуется большое количество программ, связанных с медициной, в том числе по деторождению.

«Демография и здравоохранение тесно связаны. Владимир Владимирович во время прямой линии обсуждал вопросы поддержки молодых семей – что нужно для того, чтобы молодые семьи обзаводились детьми, для комфортных родов, воспитания малышей», – добавил Кирилл Булатов.

По мнению врача, слова Президента о выделении средств на строительство больниц и детских садов тоже крайне важны.

«Новых проектов еще много, здравоохранение движется вперед. Хотел бы добавить, что у нас есть и кадровый голод в медицине, но и эта проблема решается – эта сфера становится привлекательной для молодежи, создаются комфортные условия не только для учебы, но и для работы. Поэтому здравоохранение в нашей стране будет развиваться», – заключил он.