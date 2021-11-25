Детский травматолог напомнил татарстанцам об опасности катания с горок на ватрушках

Съезжать с горок на тюбингах, так называемых ватрушках, очень опасно для детей. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заведующий травматологическим отделением ДРКБ Руслан Хасанов.

«Ватрушки — это самый травмоопасный вид развлечений. Потому что ребенок не фиксирован, положение способствует травмам шейного отдела и более тяжелым травмам при ударе о стены и другие препятствия, там более тяжелые травмы и таза, и большой берцовой кости», — объяснил специалист.

Врач напомнил, что фиксировались и летальные случаи после катания на тюбингах.

По мнению травматолога, санки и ледянки более безопасны, так как они более управляемы, в случае опасности можно свалить их на бок или затормозить ногами.

Тюбинги же подходят только для катания в специально оборудованных местах, где спуск с горки контролируют обученные люди, добавил представитель ДРКБ.