Детский танцевальный коллектив «Акцент» из Казани победил на конкурсе «Единство России»

Победу в московском международном конкурсе-фестивале творческих коллективов «Единство России», «Величие России» и «Страна «Побед» завоевал детский танцевальный коллектив «Акцент» из Казани. По словам участников, особое впечатление на жюри конкурса произвел номер в национальном стиле.

«Детям, которые поехали в Москву на фестиваль, всего по 7-10 лет, и они впервые выступали на таком престижном конкурсе. Ребята очень волновались и переживали, но справились с эмоциями, и все прошло удачно, они молодцы», – сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» основатель и балетмейстер народного ансамбля современной хореографии «Акцент» Алина Леваднева.

Фестиваль проходил в Москве с 30 апреля по 4 мая при поддержке Госдумы России, Министерства культуры РФ и политической партии «Единая Россия». Две танцевальные группы ансамбля — «Росток» и «Витаминки» —показывали хореографические номера в разных жанрах, а также приняли участие в баттлах и гала-концерте фестиваля.

«Жюри конкурса отметило, что наши дети очень яркие, эмоциональные, счастливые и жизнерадостные на сцене. Им очень понравилась и запомнилась композиция в национальном стиле», – добавила Леваднева.

Юные казанцы стали трижды лауреатами первой степени, трижды лауреатами второй степени и дважды лауреатами третьей степени.

«Этот конкурс не единственный, где ребята стали победителями. Недавно я была на заключительном концерте „Созвездие-Йолдызлык“, детский коллектив стал лауреатом конкурса», — заметила депутат Госдумы Федерального собрания РФ VIII созыва, член фракции «Единая Россия» Татьяна Ларионова.

Спикер подчеркнула, что международный конкурс-фестиваль творческих коллективов, на котором победил коллектив из Казани, очень важен в масштабах страны, поскольку проходит в рамках фестивальных встреч «Единство России».

«„Единая Россия“ взяла этот конкурс под свое крыло, потому что благодаря таким конкурсам наши дети растут патриотами. Каждое выступление — подтверждение того, что дети понимают суть происходящего в мире и в семье, и это очень важно. Ведь мы стремимся к взаимопониманию, миру и согласию», — отметила Ларионова.

Конкурс-фестиваль творческих коллективов «Единство России», «Величие России» и «Страна «Побед» патронирует Госдума. Такие качества, как патриотизм, любовь к Родине и родителям выходят на первый план в Год семьи, объявленный в 2024 году Президентом России Владимиром Путиным, добавила депутат.

«Мы хотим, чтобы Россия стала страной крепких и больших семей», — сказала Ларионова.

Стоит отметить, что ансамбль «Акцент» — многократный победитель и обладатель Гран-при различных танцевальных конкурсов и фестивалей, а также победитель проектов Международной академии хореографии CID UNESCO. Воспитанники студии и ансамбля занимаются на базе казанского КДК им. Ленина в Авиастроительном районе.

Основатель и художественный руководитель ансамбля «Акцент» и детской студии при ансамбле Светлана Мустафина сообщила, что творческий коллектив был образован в 2008 году и включал 13 человек. Но вскоре число его участников заметно выросло.

«На сегодняшний день у нас в детской хореографической студии при ансамбле „Акцент“ более 200 ребят. Мы готовим универсальных танцоров. За 15 лет работы у нас было шесть выпусков. Наши выпускники работают в балете Аллы Духовой „Тодес“», — отметила Мустафина.

Руководители «Акцента» удостоены высшей награды экспертной комиссии в области хореографии, а также дипломов Госдумы Федерального собрания РФ, Министерства культуры РФ и Министерства образования РФ.

Всего в международном конкурсе-фестивале творческих коллективов «Единство России», «Величие России» и «Страна Побед» принимали участие более 2 тыс. участников, более 80 коллективов со всей страны.