Детский стоматолог объяснила татарстанцам, как сладкая газировка портит эмаль зубов

Газированные сладкие напитки сильно вредят эмали зубов. Об этом «Татар-информу» рассказала врач-стоматолог детского отделения Республиканской стоматологической поликлиники Айсина Сафиуллина.

«Мы – стоматологи – нередко говорим о вреде курения, сладкого и, конечно же, газированных напитков здоровью зубов. Большое количество сахара, вредных кислот и углеводов опасны для организма в целом», – отметила врач.

По словам Айсины Сафиуллиной, из-за газировок на зубной эмали появляются трещины, начинается эрозия, появляются дефекты и из-за этого повышается чувствительность зубов.

К тому же, большая концентрация углекислого газа сама по себе разрушает эмаль – пациенты начинают чувствовать боль при приеме холодной, горячей или кислой пищи. Кроме того, часто именно газированные напитки становятся причиной развития кариеса.

Фото: © «Татар-информ»

«Сахар является отличной пищей для разнообразных микроорганизмов. Напитавшись им, бактерии принимаются активно размножаться и выделять кислоту, разрушающую зубную поверхность», – объяснила стоматолог.

Еще одна опасность кроется в красителях, которые входят в состав газированных напитков. Они способны окрасить эмаль и пломбы в нежелательный оттенок.

Врач подчеркнула, что лучше всего отказаться от любых газированных напитков. Если это невозможно, то стоит сократить их употребление до минимума, пить при помощи трубочки, после газировки прополоскать рот чистой водой. Стоматолог добавила, что нельзя чистить зубы сразу после газированных напитков, щетка и трение помогут проникнуть вредным компонентам в эмаль. Кроме того, для использования она рекомендовала выбирать зубную пасту с фтором.

«Дополнительно стоит регулярно, каждые 6 месяцев, проводить профессиональную гигиеническую чистку. Процедура способствует укреплению эмали, избавлению от налета, камней и бактерий», – заключила специалист.