Детский стоматолог дала советы татарстанцам, как сохранить зубы здоровыми

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Начинать заботиться о здоровье зубов важно с детства. О том, как правильно это сделать «Татар-информу» рассказала заведующая детским отделением №1 Республиканской стоматологической поликлиники, детский врач-стоматолог Алина Дмитриева.

«Детям обязательно нужно посещать зубного врача раз в полгода, даже если нет никаких жалоб. Всегда могут быть какие-то скрытые процессы, которые родители не заметят визуально. Необходим профессиональный осмотр, который проведет врач-стоматолог с использованием стоматологических инструментов», – отметила доктор.

При осмотре ротовой полости стоматолог в первую очередь проверяет состояние щек, десен, а также здоровых и больных зубов. Такие регулярные профилактические визиты увеличат шансы выявить стоматологические проблемы еще до возникновения осложнений, а еще помогут ребенку побороть страх перед зубными врачами.

Алина Дмитриева посоветовала уделить особое внимание качеству гигиены полости рта у детей и подростков.

«Часто школьники ленятся, поэтому чистят зубы мало по времени, либо вообще не чистят», – отметила доктор.

Родители должны своим примером привить детям привычку чистить зубы тщательно. Этот процесс должен занимать не меньше трех-пяти минут, зубы должны быть почищены со всех сторон.

Вечером чистить зубы обязательно – правильно это делать перед сном. Для межзубных промежутков необходимо использовать зубную нить или ирригатор.

«Утром лучше чистить зубы после завтрака, потому что, когда ребенок поел, на зубах остается налет. Это приводит к размножению бактерий, которые питаются углеводами и выделяют кислоту. Она разъедает эмаль зуба и приводит к возникновению кариеса», – рассказала стоматолог.

Правильная чистка зубов уберет налет на поверхности эмали и ослабит действие бактерий.

Детское отделение №1 Республиканской стоматологической поликлиники находится в Казани по адресу Габишева, 5. Ежедневно стоматологическую помощь по системе ОМС здесь получают около ста маленьких пациентов. В отделение современное стоматологическое оборудование, а медики оказывают полный спектр услуг детям Приволжского и Советского районов Казани, а также ребятам из районов республики. Записаться на прием можно через Единый портал государственных услуг.