Детский сад «Сказка» в Тетюшах отремонтируют по республиканской программе

Фото: пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ

Капитальный ремонт детского сада комбинированного вида «Сказка» проведут в Тетюшах по республиканской программе. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя РТ.

Двухэтажное здание площадью 1,8 тыс. квадратных метров было построено в 2002 году. В настоящее время подрядная организация завершает демонтажные работы, ведет ремонт полов и инженерных сетей, а также выполняет внутреннюю отделку помещений.

Проектом предусмотрены обновление фасада, замена дверей и окон, поставка нового оборудования и мебели. Кроме того, на территории детского сада планируется устройство асфальтового покрытия и укладка брусчатки.

Капитальный ремонт направлен на создание комфортных и безопасных условий для развития, воспитания и обучения детей.