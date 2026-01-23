news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 23 января 2026 13:51

Детский сад «Сказка» в Тетюшах отремонтируют по республиканской программе

Читайте нас в
Телеграм
Детский сад «Сказка» в Тетюшах отремонтируют по республиканской программе
Фото: пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ

Капитальный ремонт детского сада комбинированного вида «Сказка» проведут в Тетюшах по республиканской программе. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя РТ.

Двухэтажное здание площадью 1,8 тыс. квадратных метров было построено в 2002 году. В настоящее время подрядная организация завершает демонтажные работы, ведет ремонт полов и инженерных сетей, а также выполняет внутреннюю отделку помещений.

Проектом предусмотрены обновление фасада, замена дверей и окон, поставка нового оборудования и мебели. Кроме того, на территории детского сада планируется устройство асфальтового покрытия и укладка брусчатки.

Капитальный ремонт направлен на создание комфортных и безопасных условий для развития, воспитания и обучения детей.

#Детский сад #капитальный ремонт #Республиканская программа
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Выездное заседание по народной программе «Единой России» проходит в Нижнекамске

Выездное заседание по народной программе «Единой России» проходит в Нижнекамске

23 января 2026
Алексей Песошин провел заседание Попечительского совета КНИТУ-КАИ

Алексей Песошин провел заседание Попечительского совета КНИТУ-КАИ

22 января 2026