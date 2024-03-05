Детский сад, прописка и льготы: ЗАГС напомнил о преимуществах сервиса «Рождение ребенка»

Около 80% жительниц Казани за прошлый год получили свидетельства о рождении детей еще до выписки из роддомов. Добиться этого удалось благодаря суперсервису «Рождение ребенка», сообщила начальник Управления ЗАГС исполкома Казани Елена Студеникина на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной мероприятиям в Год семьи.

«Суперсервис „Рождение ребенка“ помогает оформить все самые важные документы для новорожденного легко и быстро. Сразу после онлайн-регистрации рождения можно прописать ребенка, получить СНИЛС и ИНН. Они появляются в личных кабинетах обоих родителей на „Госуслугах России“. Также можно записать ребенка в детский сад, подать заявление на выплаты и оформить статус многодетной семьи для получения льгот», — сказала она.

Сотрудники Управления ЗАГС регулярно рассказывают молодым родителям о преимуществах суперсервиса «Рождение ребенка».

По статистике, за последние годы в семьях жителей Казани стало рождаться больше вторых и третьих детей, добавила Студеникина.

«Радует, что становится модным иметь много детей», — заметила спикер.

Указом Президента РФ Владимира Путина 2024 год в нашей стране объявлен Годом семьи. 23 января в Москве состоялась торжественная церемония открытия Года семьи в России, на которой молодая пара из Татарстана, ранее зарегистрировавшая свой брак на ВДНХ, зажгла огонь «семейного очага» и привезла его в Казань.