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Детский сад, прописка и льготы: ЗАГС напомнил о преимуществах сервиса «Рождение ребенка»
Около 80% жительниц Казани за прошлый год получили свидетельства о рождении детей еще до выписки из роддомов. Добиться этого удалось благодаря суперсервису «Рождение ребенка», сообщила начальник Управления ЗАГС исполкома Казани Елена Студеникина на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной мероприятиям в Год семьи.
«Суперсервис „Рождение ребенка“ помогает оформить все самые важные документы для новорожденного легко и быстро. Сразу после онлайн-регистрации рождения можно прописать ребенка, получить СНИЛС и ИНН. Они появляются в личных кабинетах обоих родителей на „Госуслугах России“. Также можно записать ребенка в детский сад, подать заявление на выплаты и оформить статус многодетной семьи для получения льгот», — сказала она.
Сотрудники Управления ЗАГС регулярно рассказывают молодым родителям о преимуществах суперсервиса «Рождение ребенка».
По статистике, за последние годы в семьях жителей Казани стало рождаться больше вторых и третьих детей, добавила Студеникина.
«Радует, что становится модным иметь много детей», — заметила спикер.
Указом Президента РФ Владимира Путина 2024 год в нашей стране объявлен Годом семьи. 23 января в Москве состоялась торжественная церемония открытия Года семьи в России, на которой молодая пара из Татарстана, ранее зарегистрировавшая свой брак на ВДНХ, зажгла огонь «семейного очага» и привезла его в Казань.
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