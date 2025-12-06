news_header_top
Общество 6 декабря 2025 06:30

Детский психолог рассказала, в каком возрасте нужно покупать ребенку первый телефон

Детский психолог-педагог Дарья Дугенцова в беседе с RT рассказала, что приобретать первый личный телефон ребенку следует не ранее, чем он достигнет младшего школьного возраста, и с обязательными ограничениями.

Как пояснила эксперт, чрезмерное увлечение цифровыми устройствами в этом возрасте вызывает перевозбуждение нервной системы и подавляет ключевой механизм развития ребенка – сюжетно-ролевую игру. Специалист рекомендует использовать гаджет не более 30–45 минут в сутки, разбитых на короткие промежутки. При этом особое внимание необходимо уделять основам цифровой гигиены.

«Мы должны ребенку обязательно объяснить, каким образом надо общаться в интернете, какие есть там опасности… И то, что фотографии интимного характера друзья не просят. Это самое ужасное, что может быть», – говорит эксперт.

Контроль за использованием гаджетов, по словам Дугенцовой, должен постепенно ослабевать. Если в ранние годы допустимы запреты, то в подростковый период эффективной стратегией становится выстраивание диалога и договоренностей.

