Детский праздник в Челнах отпразднуют на 19 площадках

В среду, 1 июня, в Набережных Челнах состоится праздник, посвященный Дню защиты детей. Юных гостей и жителей автограда, а также их родителей ожидают игры, конкурсы, танцы, рисунки на асфальте и хорошее настроение, сообщается в Telegram-канале «Культурные Челны».

Празднование начнется в Парке Победы в 11.00 на спортивной площадке; в полдень на внутренней большой сцене состоится развлекательная цирковая программа «Детство — это я и ты!»; на малой сцене внутри парка в 13.00 — концерт «Ура! Каникулы!».

На бульваре Энтузиастов с 11.00 до 13.00 пройдет концертная программа «Пусть всегда будет солнце», в театральном парке им. Бибишева в 13.00 — «Бала-фест». В программе: шоу мыльных пузырей, театрализованное представление, мастер-класс по рисованию, увлекательное путешествие с Абугалисиной, конкурсы и подарки.

На бульваре Шишкинский в 16.00 планируется открытие досуговой площадки с игровой программой «Детство — это весело»; в 17.00 все желающие смогут принять участие в мастер-классе «Летние фантазии».

В Парке культуры и отдыха пос. ГЭС с 10.00 до 11.30 всех ждут на праздничную концертную программу «Лето, танцы, зажигай!», а у площади ДК «Энергетик» состоится конкурс детского рисунка на асфальте «Пусть всегда будет солнце»; в Большом зале в 10.00 — концертная программа «Пусть всегда будет солнце» от ДОТ «Земляничка»; в 11.00 — «Ералаш».

Также мероприятия пройдут у площади ДК «КАМАЗ», Набережночелнинской картинной галерее, сквере «Тридевятое царство», Доме дружбы народов «Родник», историко-краеведческом музее, на площадках у Набережночелнинского театра кукол и татарского драмтеатра. Централизованная библиотечная система подготовила литературный праздник «Сабантуй для детей», начало — в 11.00.