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Детский парк на набережной Казанки откроется летом 2024 года
В Казани этим летом откроется Детский парк — самое большое и важное общественное пространство. Об этом стало известно на пресс-конференции в «Татар-информе».
«Хотелось бы вас пригласить на презентацию проекта Детского парка, которая состоится в марте этого года — это самое большое и важное пространство этого года. Уже летом маленькие казанцы и гости нашего города смогут пользоваться самым детским парком в республике», — отметила директор Института развития городов РТ Наиля Зиннатуллина.
Здесь появятся игровые площадки для детей разных возрастов, зоны отдыха, питания. Кроме того, здесь планируется установить павильон, в котором будут проходить мероприятия, мастер-классы для детей,
Как пояснила спикер, «самый детский парк республики» расположен на территории набережной реки Казанка, если идти прямо от экстрим-парка «УРАМ» к Национальной библиотеке. Стройка там идет с 2023 года.
Решение создать на этой территории детский парк отдыха принял Раис Татарстана Рустам Минниханов в августе прошлого, 2023 года после совместного с мэром Казани Ильсуром Метшиным осмотра площадки.
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