Детский омбудсмен: в Татарстане растет число неблагополучных семей, воспитывающих детей

В 2022 году в Татарстане количество неблагополучных семей, имеющих детей-инвалидов и находящихся на учѐте в органах социальной защиты, выросло на 16%. Число семей, где дети находятся в социально-опасном положении, выросло почти на 6%. Такие данные озвучила Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

«Вопросы защиты права детей на семью и семейные связи заняли первое место по количеству в тематике обращений граждан за прошлый год. Главной причиной нарушения права ребенка на семью остается семейное неблагополучие», – сказала она.

При этом число детей, находящихся в социальных приютах более одного года, за год выросло на 29%. Волынец обратила внимание на «факты формального подхода к оценке ситуации неблагополучия в семье». Результатом одной из таких ситуаций стало резонансное событие в ноябре 2022 года, когда мама ребенка избила маленькую дочку и снимала этот факт на видео для привлечения внимания отца.

«По итогам проведенной проверки установлено, что по данной семье были выставлены три сигнальные карты, одна из них аппаратом Уполномоченного по правам ребенка РТ еще в июне прошлого года, затем в октябре – от полиции. Формальный подход к проведению проверки и принятию решения привел к преступлению в отношении ребенка», – считает Волынец.

По признакам преступлений, предусмотренных статьей 156 УК РФ, в отношении матери была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данной ситуации были приняты меры реагирования Уполномоченного по правам ребенка в РТ.

«Данную ситуацию мы держим на контроле. Есть особый регламент органов опеки, они периодически навещают ребенка», – сообщила Ирина Волынец корреспонденту «Татар-информа».

В рамках проекта «Вызовы 112» аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан за прошлый год было сформировано 339 сигнальных карт о неблагополучии детей, по итогам 60 семей поставлены на межведомственный учет.

Всего в республике в 2022 году насчитывалось 1,3 тыс. семей, находящихся в социально опасном положении. В таких семьях проживают более 2,7 тыс. детей. Для сравнения: в 2021 году в регионе на межведомственном учете состояло более 1,2 тыс. семей, в которых воспитывалось более 2,5 тыс. детей.