Детский омбудсмен Татарстана рассказала, куда обращаться пострадавшим от буллинга

Ежегодно в адрес уполномоченного по правам ребенка в Татарстане поступают обращения, связанные с конфликтными ситуациями между учащимися. В 2024 году эти вопросы занимали вторую позицию по количеству обращений в сфере образования. Об этом «Татар-информу» сообщила детский омбудсмен РТ Ирина Волынец.

«Причины увеличения случаев буллинга варьируются, но одним из ключевых факторов выступает отсутствие навыков решения конфликтов. У детей, родителей и педагогов часто наблюдаются проблемы с умением находить компромисс и создавать безопасную атмосферу без насилия. Одной из мер реагирования является открытие телефона горячей линии», — сообщила она.

Уполномоченным по правам ребенка в РТ совместно с Министерством образования и науки РТ определены телефоны горячей линии и разработан регламент передачи сведений, поступивших на номера телефонов, для их оперативной отработки.

Телефоны горячей линии для несовершеннолетних, подвергающихся травле (буллингу) в образовательных организациях:

— отдел дополнительного образования детей Минобрнауки РТ — 8(843) 294-95-69;

— приемная уполномоченного по правам ребенка в РТ — 8(843)236-61-64.

В случае поступления подобных сообщений регламент работы таков:

1. При поступлении сигнала обращение фиксируется в карточке приема граждан в Аппарате уполномоченного по правам ребенка в РТ и заносится в систему ЭДО (электронного документооборота) с направлением запросов в адрес учредителей организаций и Министерства внутренних дел по РТ для проведения проверки и принятия оперативных мер в защиту несовершеннолетних.

2. При поступлении обращения о случае травли (буллинга) в муниципальном районе создается межведомственная рабочая группа для проведения служебной проверки по фактам обращения.

3. По итогам проверки в случае подтверждения буллинга проводится комплекс мер в защиту прав детей, включая разработку реабилитационного плана и специализированную психологическую помощь.

4. Информация о принятых мерах должна быть направлена в адрес ведомства, направившего запрос, не позднее 15 календарных дней.

5. Ситуация подлежит контролю в течение года в ведомстве и снимается с контроля при положительном решении вопроса.

«Важно отметить, что данная ситуация требует не только активных действий со стороны органов власти, но и общественного внимания. Родители должны быть внимательны к детям, помогать им развивать навыки общения и предотвращать конфликты», — считает Ирина Волынец.

По ее словам, общение с родителями, столкнувшимися с проблемой буллинга, показывает, как важно развивать открытый диалог между всеми участниками образовательного процесса. Каждое обращение, каждое беспокойство должно быть услышано, чтобы создать более безопасную и поддерживающую образовательную среду для всех детей. Часто именно из-за неразрешенных конфликтов семьи принимают решение о переходе детей на семейную форму обучения, заметила омбудсмен.