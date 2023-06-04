Детский омбудсмен Татарстана призвала обязать соцсети блокировать запрещенные группы

Необходимо обязать владельцев соцсетей проверять и блокировать группы с запрещенным для детей контентом, убеждена детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. Делать это, по ее мнению, они обязаны в досудебном порядке.

«Следить нужно за социальными сетями и спрашивать с администраторов социальных сетей, с их владельцев, ответственность нужно на них возложить. Чтобы они следили, какие там группы, к чему они призывают, чтобы они до судебного решения уже их блокировали», – заявила она агентству «Крым 24».

При этом родители, по мнению уполномоченного по правам ребенка в РТ, должны научить своих детей правильно пользоваться интернетом. «Помимо того, что он просто теряет зрение, и у него вырабатывается зависимость, он может ещё попасть в деструктивное сообщество, его могут к наркотрафику привлечь», – считает Волынец.

Помимо этого, она напомнила, что на телефоны можно устанавливать специальные программы, которые позволяют контролировать посещение сайтов, а также ограничивать «экранное время».

Напомним, в России в 2021 году приняли закон, согласно которому социальные сети должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент. Правила устанавливаются для владельца социальной сети, доступ к которой в течение суток составляет более 500 тыс. пользователей, находящихся на территории РФ.