Детский омбудсмен Татарстана почтила память детей, погибших в Донбассе

В Зеленодольске почтили память детей – жертв войны в Донбассе. Соответствующая памятная дата была учреждена в 2022 году указом главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина.

Около памятника Детям войны (ул. Юности, 3) состоялся мемориальный митинг «Донбасские журавлики», который посетила детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец.

Фото: пресс служба уполномоченного по правам ребенка в РТ

В рамках митинга прошел мастер-класс «Белые журавлики и Белые кораблики». На крыльях символов надежды, мира и светлой памяти собравшиеся записывали мечты о будущем без войны.

Фото: пресс служба уполномоченного по правам ребенка в РТ

На митинге памяти выступили театральная студия ЦКИНТа имени Горького «Просто здорово» (руководитель Лариса Зотова) и солистка народной вокальной студии «Каданс» Мария Скрябина.

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Волынец вспомнила о временах начала войны в Донбассе и почтила память погибших при обстреле в городе Горловке в 2014 году Кристины и Киры Жук.

Фото: пресс служба Уполномоченного по правам ребенка в РТ

«Именно 27 июля 2014 года, когда вооруженные формирования Украины обстреляли улицы Горловки из установок «Град», погибла юная Кристина Жук с ее 10-месячной дочкой. Ее назвали «Горловская Мадонна». В тот день – в «Донецкое кровавое воскресенье» – погибли 22 мирных жителя, из них четверо – дети. С тех пор более 300 детей стали жертвами военной агрессии. Дети и война. Эти два слова кажутся несовместимыми. Сердце отказывается верить в то, что у кого-то не дрогнула рука, когда он стрелял в безоружных мирных жителей, в женщин, стариков и детей. Вечная память погибшим. Их имена навсегда останутся высеченными на мемориале «Аллея ангелов», – заявила Ирина Волынец.

Фото: пресс служба Уполномоченного по правам ребенка в РТ

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