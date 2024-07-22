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Детский омбудсмен РТ запускает проект для помощи подросткам и их родителям
Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец пригласила юных жителей республики и их родителей в проект «Волынец в курсе», в рамках которого проводится масштабный опрос для того, чтобы определить, что волнует подростков в возрасте от 14 до 17 лет.
«В этот период они планируют свою дальнейшую жизнь, формируют собственные взгляды на мир. У подростков есть ряд потребностей, которые они не могут реализовать без помощи старшего окружения и/или экспертного сообщества», — подчеркнула детский омбудсмен.
Она отметила, что юные татарстанцы и их родители нуждаются в повышении эффективности взаимодействия с окружением, которое может оказать необходимую образовательную, психологическую, профориентационную, просветительскую помощь в повышении правовой культуры и в обсуждении отдельных вопросов и проблем.
Жители республики могут внести свой вклад в просветительский проект, поделившись своим мнением по ссылке.
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