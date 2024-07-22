Детский омбудсмен РТ запускает проект для помощи подросткам и их родителям

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец пригласила юных жителей республики и их родителей в проект «Волынец в курсе», в рамках которого проводится масштабный опрос для того, чтобы определить, что волнует подростков в возрасте от 14 до 17 лет.

«В этот период они планируют свою дальнейшую жизнь, формируют собственные взгляды на мир. У подростков есть ряд потребностей, которые они не могут реализовать без помощи старшего окружения и/или экспертного сообщества», — подчеркнула детский омбудсмен.

Она отметила, что юные татарстанцы и их родители нуждаются в повышении эффективности взаимодействия с окружением, которое может оказать необходимую образовательную, психологическую, профориентационную, просветительскую помощь в повышении правовой культуры и в обсуждении отдельных вопросов и проблем.

Жители республики могут внести свой вклад в просветительский проект, поделившись своим мнением по ссылке.

22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.