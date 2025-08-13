Волынец предложила учредить звание «Отец-герой» с ежемесячными выплатами 100 тыс. рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В России необходимо учредить специальное звание для многодетных отцов. Таким мнением с «Татар-информом» поделилась уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

Она напомнила, что в январе этого года в России вновь появилось звание «Мать-героиня» с выплатой в 1 млн рублей и с ежемесячными выплатами в размере 75 тыс. рублей для женщин, которые родили или усыновили 10 и более детей и достойно их воспитали. Детский омбудсмен считает, что необходимо учредить и звание «Отец-герой».

«Необходимо учредить также звание "Отец-герой", потому что если мы не чествуем наших отцов, если мы не высказываем им свое уважение не только в виде устных почестей, но также и финансово не поддерживаем мерами государственной поддержки, то тогда мы не можем говорить о том, что мы традиционные ценности в полной мере продвигаем», – сообщила Волынец.

По ее словам, такая мера необходима, чтобы отцы не были ущемлены в правах, в почете, в выплатах в сравнении с матерями.

«Я считаю, что необходимо не только учредить специальное звание, но и выплачивать единоразовую выплату в размере 1,5 миллиона рублей, а также ежемесячно не менее 100 тысяч рублей. Абсолютно каждая женщина, которая хочет стать мамой, готова стать многодетной мамой, если есть надежный мужчина, на которого можно положиться, если ей есть для кого рожать», – заключила детский омбудсмен.