Детский омбудсмен РТ прокомментировала новые меры поддержки, заявленные Путиным

Акцент на развитии социальной политики в интересах детей и семей с детьми сделал сегодня во время прямой линии Президент России Владимир Путин. Об этом «Татар-информу» сообщила уполномоченный по правам ребенка в РТ Светлана Захарова.

«Сделан важный акцент – несмотря на все сложности и проблемы, общий доход семьи не должен снижаться, семья не должна чувствовать снижения уровня достатка с появлением ребенка. Владимир Владимирович отметил, что именно вокруг семей с детьми строится вся политика нашего государства. Когда у семьи появляется трудовой доход, выплаты по единому социальному пособию не должны прерываться, если этот доход незначительно превышает (установленную норму)», – сказала она.

Захарова считает, что после проработки этот вопрос будет решен. Данная тема актуальна и для Татарстана. В Аппарат уполномоченного по правам ребенка в РТ обращаются мамы детей, чей доход увеличился на небольшую сумму в 300-500 рублей, и выплата пособия прекратилась.

Также среди озвученных нововведений она отметила еще одну важную меру поддержки – семейную налоговую выплату.

«Это не отдельное пособие и не фиксированная сумма, а возврат части ранее уплаченного НДФЛ. Налог пересчитают так, чтобы уплачено было 6% вместо 13%. Разницу вернут в деньгах, и это большое подспорье для наших семей. Самое важное, что данную выплату смогут получить оба родителя, если они попадают под определенные критерии», – заметила Захарова.

Она добавила, что в Татарстане, как и во всей стране, активно развиваются меры социальной поддержки семей. Буквально на этой неделе открылась детская поликлиника в новом районе Казани, в Татарстане вводятся в строй новые школы и детские сады. В республике также активно развивается социальная ипотека. Для повышения рождаемости по поручению Раиса Татарстана в регионе вводятся новые меры поддержки семей с детьми.