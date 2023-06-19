Детский омбудсмен РТ призвала сделать общественный транспорт бесплатным для беременных

В России необходимо разработать закон «О статусе и правовых гарантиях беременной», который отразит все меры государственной поддержки каждой беременной жительнице страны. В него, в частности, предлагается включить пункт о возможности бесплатно ездить в общесвтенном транспорте. С таким предложением выступила детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец, передает RT со ссылкой на копию ее обращения, направленного в Госдуму.

В качестве новых мер поддержки Волынец предлагает внести в закон ежемесячную денежную выплату в размере 1,5 МРОТ с месяца, следующего за месяцем постановки на медицинский учет, независимо от факта трудоустройства женщины. Также детский омбудсмен призвала предусмотреть гарантию бесплатной помощи соцработника в случае тяжелой беременности. Подобные услуги, по ее мнению, можно было бы оказывать по аналогии с помощью пенсионерам.

Среди других мер, предложенных Волынец, – бесплатный проезд в городском и пригородном общественном транспорте, бесплатное лекарственное обеспечение, субсидии на ЖКУ в размере 30%, бесплатная парковка и другие.

Напомним, что также Волынец обратилась в Госдуму с предложением стимулировать бизнес за прием на работу беременных и многодетных женщин, и отмечать на федеральном уровне два новых праздника – День беременных и День благодарности родителям «Спасибо за жизнь».