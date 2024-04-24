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Детский омбудсмен РФ: Россия и Украина работают над воссоединением детей с близкими
Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова впервые провела очные переговоры с Украиной на тему возвращения детей при посредничестве Катара.
По ее словам, сейчас, согласно спискам, 29 детей из Украины живут в России и еще 19 маленьких россиян находятся на украинской стороне или в Евросоюзе. Спикер подчеркнула, что обе стороны работают над воссоединением малышей со своими близкими, пишет ТАСС.
Львова-Белова также поблагодарила Катар за создание пространства для диалога между Россией и Украиной в интересах детей.
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