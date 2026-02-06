Детский омбудсмен Львова-Белова разъяснила, как безопасно пользоваться интернетом

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Безопасность в цифровой среде остается одной из самых важных тем для детей и взрослых, отметила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем телеграм-канале.

Она подчеркнула, что интернет развивается очень быстро, и вместе с новыми возможностями появляются и новые риски.

По словам детского омбудсмена, необходимо с осторожностью относиться к незнакомым контактам, особенно в игровых чатах и тематических сообществах. Также не следует доверять просьбам что-либо сфотографировать, передать информацию или перевести деньги.

«Сообщения от имени правоохранительных органов или других ведомств, особенно в мессенджерах, – повод усомниться и прекратить общение», – отметила Львова-Белова.

В тревожных ситуациях важно сохранять переписку. Не следует передавать банковские данные, SMS-коды, логины и пароли третьим лицам. Также нужно осторожно переходить по ссылкам и открывать сторонние файлы. Необходимо обращать внимание на эмоциональное давление, например на фразы вроде «срочно» или «никому не говори», которые часто используют для манипуляций.

Кроме того, Львова-Белова посоветовала детям знать контакты близких наизусть, чтобы быстро связаться с родными в экстренной ситуации, и не оставаться один на один с проблемой.

«Для ребенка разговор с родителями, педагогами нередко становится первым шагом к решению», – подытожила она.

Подробнее о том, как ориентироваться в онлайн-пространстве, можно узнать в видеоуроке фонда «Страна для детей», подготовленном совместно с Альянсом по защите детей в цифровой среде.