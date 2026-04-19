Детский народный ансамбль госпитализировали с пищевым отравлением в Вологодской области

Десять участников детского народного ансамбля «Гармоника» госпитализировали в Череповце с пищевым отравлением. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

«Участникам коллектива "Гармоника" из подмосковных Химок, которые накануне были госпитализированы с диагнозом острая кишечная недостаточность, оказывается вся необходимая помощь. Ситуацию держу на личном контроле», — заверил Филимонов, добавив, что один из юных пациентов находится в реанимации в состоянии средней степени тяжести, его жизнь вне опасности. Врачи наблюдают за состоянием детей.

Ансамбль «Гармоника» прибыл на Всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах и фольклорного пения «Русские наигрыши», передает РИА Новости.