news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 19 апреля 2026 14:56

Детский народный ансамбль госпитализировали с пищевым отравлением в Вологодской области

Читайте нас в
Телеграм

Десять участников детского народного ансамбля «Гармоника» госпитализировали в Череповце с пищевым отравлением. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

«Участникам коллектива "Гармоника" из подмосковных Химок, которые накануне были госпитализированы с диагнозом острая кишечная недостаточность, оказывается вся необходимая помощь. Ситуацию держу на личном контроле», — заверил Филимонов, добавив, что один из юных пациентов находится в реанимации в состоянии средней степени тяжести, его жизнь вне опасности. Врачи наблюдают за состоянием детей.

Ансамбль «Гармоника» прибыл на Всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах и фольклорного пения «Русские наигрыши», передает РИА Новости.

#пищевое отравление #пострадали дети #происшествие
news_right_1
news_right_2
news_bot
«Нам нравится русский язык»: в Татарстане написали «Тотальный диктант» о бабушке Пушкина

Фазлеева: Участием в «Тотальном диктанте» привлекаем внимание к русскому языку

Новости партнеров