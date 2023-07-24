«Детский мир» запустил доставку в почтоматы «Халва»

Фото: пресс-служба ПАО «Совкомбанк»

«Детский мир» и «Халва Экспресс», компания в Группе Совкомбанка, заключили соглашение о партнерстве, благодаря которому заказы, оформленные на онлайн-площадке detmir.ru или в мобильном приложении «Детмир», можно будет получить в почтоматах и пунктах выдачи «Халва».

«Халва Экспресс» обладает собственной инфраструктурой и в настоящее время объединяет более 4 тыс. собственных почтоматов в формате «У дома» в 880 городах по всей России, а также сеть пунктов выдачи заказов на базе отделений Совкомбанка и партнеров.

При оформлении заказа в интернет-магазине или мобильном приложении «Детского мира» необходимо выбрать подходящий способ доставки: в пункт выдачи или почтомат «Халва». Стоимость доставки составит 99 рублей, при заказе свыше 2000 рублей доставка бесплатная.

«На данный момент существует целый ряд способов получения заказов, оформленных на онлайн-площадке detmir.ru и в нашем мобильном приложении: в розничном магазине „Детский мир“, „Детмир мини“, „Зоозавр“, в более чем 45 тыс. партнерских пунктов выдачи, в постаматах, а также заказать курьерскую доставку „до двери“. Сотрудничество с „Халва Экспресс“ позволит существенно расширить географию доставки, предложив широкий ассортимент товаров большему числу покупателей по всей стране», — прокомментировал Руслан Фахртдинов, директор транспортной логистики интернет-магазина ГК «Детский мир».

«Почтоматы „Халва“ дают возможность не только значительно расширить географию доставки и получать заказы в тех локациях, где невозможно открыть ПВЗ или магазины, но и привлекают новых покупателей, которые выбирают почтоматы как самый удобный способ доставки. Причина этому очень проста: покупатели, особенно молодые, самостоятельны и максимально ценят свое время, при этом не хотят лишних контактов и предпочитают гаджеты. Почтомат — это такой же гаджет, позволяющий очень просто и быстро получать и отправлять заказы», — рассказал о преимуществах автоматической выдачи заказов Григорий Френкин, коммерческий директор «Халва Экспресс».

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