news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
22 марта 2022  10:23
Эльвира Зайнулина

«Детский мир» зафиксировал цены на одежду и обувь на три месяца

news_top_970_100

Компания «Детский мир» зафиксировала цены на одежду и обувь на три месяца. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы.

«Цены на отдельные позиции товаров в категориях „одежда“ и „обувь“ зафиксированы на уровне января 2022 года. Самоограничение будет действовать в течение трех месяцев», — пояснили в ФАС. 

Такое решение компания приняла с учетом результатов работы антимонопольной службы. 

Ранее сообщалось, что «Детский мир» на 16% снизил наценки на товары в категориях «детское питание», «кормление и уход» и «подгузники и гигиена».

#ФАС #цена #одежда #обувь
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное