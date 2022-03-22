«Детский мир» зафиксировал цены на одежду и обувь на три месяца

Компания «Детский мир» зафиксировала цены на одежду и обувь на три месяца. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы.

«Цены на отдельные позиции товаров в категориях „одежда“ и „обувь“ зафиксированы на уровне января 2022 года. Самоограничение будет действовать в течение трех месяцев», — пояснили в ФАС.

Такое решение компания приняла с учетом результатов работы антимонопольной службы.

Ранее сообщалось, что «Детский мир» на 16% снизил наценки на товары в категориях «детское питание», «кормление и уход» и «подгузники и гигиена».