Детский лагерь в Икском Устье передан в ведение менделеевского муниципалитета

Детский оздоровительный лагерь в Икском Устье, в прошлом известный под названием «Юниор», передан в ведение муниципалитета Менделеевского района. Об этом на аппаратном совещании сообщил руководитель района Радмир Беляев.

«Теперь у нас есть своя база, на которой мы можем дальше реализовывать работы по проектированию и возобновлению функционирования лагеря. В 2022 году начнется проектирование объекта, в 2023-м — планируем войти в программу по реновации детских лагерей», — сказал спикер.

«Место очень красивое, для отдыха и оздоровления наших детей это будет очень хороший объект», — добавил Беляев.

На совещании также рассмотрели программы 2022 года, которые будут реализованы на территории Менделеевского района. Всего планируется реализовать 26 федеральных и республиканских программ на сумму 1 млрд 567,4 млн рублей.