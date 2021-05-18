Детский лагерь «Болгар» примет в летний сезон 300 детей и подростков

Детский оздоровительно-образовательный центр «Болгар» примет в летний сезон 300 детей. С учетом требований Роспотребнадзора заполняемость лагеря составит 75%. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила руководитель лагеря Любовь Вафина.

«Скоро лагерь „Болгар“ откроет свои двери для детей. Ожидается три смены, в каждой отдохнет по 100 детей. Первая смена откроется 14 июня и продлится 18 дней. Вторая смена пройдет с 5 по 25 июля. Продолжительность этой смены составит 21 день. Третья, профильная смена будет самой короткой — семь дней. Она начнется 28 июля», — рассказала директор лагеря Любовь Вафина.

В профильную смену отряды будут работать по направлениям: сюда приедут юные футболисты, лыжники, самбисты, юнармейцы, а также коллектив казачьего хора «Хуторок» и музыкальный ансамбль «Веселая компания».

«До обеда все профильные отряды занимаются по своей дополнительной программе, проводят тренировки, репетиции, а после тихого часа включаются в общую лагерную тематику. В этом году общие мероприятия будут посвящены Году родных языков и народного единства, Году науки и технологий. Будут проводиться эстафеты, развлекательные вечерние мероприятия и другие события», — уточнила Вафина.

Шесть домиков для шести отрядов расположены на живописном берегу Волги. В будущем здесь планируется благоустроить собственный пляж, установить на нем раздевалки, туалет.

В предыдущие годы в рамках республиканской программы капитального ремонта, реконструкции и строительства лагерей в «Болгаре» прошел ремонт двух домов, большой столовой на 120 мест, была установлена новая спортивная площадка.

«Планируем перестроить четыре оставшихся мансардных дома, уже подали заявку в программу. Ремонт должен был пройти в 2021 году, однако из-за пандемии в 2020-м было урезано финансирование на 50%. Надеемся, что в следующем году дети смогут проживать в новых комфортабельных корпусах», — отметила Любовь Вафина.

«А пока на территории лагеря расположены душевые, бани. Детям здесь очень хорошо», — поделилась собеседница агентства.