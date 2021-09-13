Детский коллектив «Золотое яблочко» из РТ победил в российском телевизионном проекте

Воспитанники детского сада №44 из Нижнекамска стали победителями творческого телевизионного проекта «Большие и маленькие». Об этом на деловом понедельнике упомянул градоначальник Айдар Метшин.

«Дети, которые занимаются в коллективе „Золотое яблочко“, покорили своим выступлением на телеканале „Россия-Культура“ профессиональное жюри, в составе которого были солисты Большого театра, ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, именитые хореографы. А участниками конкурса стали коллективы и солисты со всей страны. Я поздравляю наших детей и родителей, хореографа, руководителя коллектива Галину Юрьевну Минееву со столь большим достижением, с победой, за которой стоит труд наших детей и специалистов», — сказал Айдар Метшин.

Напомним, что премьера проекта «Большие и маленькие», посвященного детскому и юношескому танцу, состоялась в январе 2020 года. Проект быстро стал успешным, количество желающих принять участие в нем от сезона к сезону растет.