Культура 27 марта 2026 15:05

Детский коллектив из Казани «Апуш» стал победителем фестиваля «Театральное Приволжье»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Определены победители Поволжского фестиваля детских и молодежных театров «Театральное Приволжье». Среди 28 финалистов были определены лучшие по многим номинациям. Победителем среди детских театров стал коллектив «Апуш» из Казани с постановкой на татарском языке «Однажды на ярмарке».

«Фестиваль «Театральное Приволжье» стал настоящей программой развития молодежных театральных коллективов. Это стало возможно благодаря вашему таланту и неравнодушию. Все участники – заранее победители, потому что вы решили показать свой талант благодарным жителям нашего округа. Благодарю вас за то, что дарите яркие эмоции тем, кому небезразлично театральное сообщество», – обратился к финалистам фестиваля заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

Фестиваль «Театральное Приволжье» проводится при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова и соответствует целям и задачам национального проекта «Молодежь и дети».

