Детский кардиолог рассказала жителям РТ об опасном симптоме, который говорит о болезни

Симптом, который должен насторожить родителей и сподвигнуть обратиться к кардиологу, на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» назвала доцент кафедры госпитальной педиатрии КГМУ, детский кардиолог Дина Сабирова.

«В первую очередь, родителей должны насторожить эпизоды потери сознания. Среди полного здоровья вдруг эпизод потери сознания, это касается детей любого возраста: новорожденный, ребенок 17 лет – не имеет значения. Если ребенок потерял сознание, мы этого ребенка должны направлять на консультацию не только к невропатологу, но и детскому кардиологу», – рассказала спикер.

Причиной такого симптома может быть нарушение ритма сердца, а это жизни угрожающее состояние, которое нужно лечить экстренно.

«Существует закономерность, что если есть в семье какие-то острые состояния, например инсульт, инфаркт, то дети этих родителей должны немедленно обращаться в липидный центр, им назначают целый спектр обследований для исключения серьезного диагноза семейная гиперхолестеринемия», – добавила специалист.

В Казани этот центр находится на улице Зорге, 55.

В целом, чтобы обезопасить детей от сердечно-сосудистых заболеваний, существует скрининг, УЗИ сердца делают в месяц и шесть лет. ЭКГ проводят в 12 месяцев, 6, 15 и 17 лет.

Детский врач рассказала, что в первый раз ребенку измеряют артериальное давление в три года, его можно мерить в любом возрасте, главное, чтобы была правильная манжетка на приборе.

«Нормы артериального давления у детей зависят от возраста, пола и длины тела», – заметила врач.