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Ру Тат
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28 сентября 2021  14:29
Эвелина Киселёва

Детский кардиолог рассказала татарстанцам, какие болезни сердца у ребенка вызывает Covid

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Новый коронавирус Covid-19 может негативно влиять на сердце ребенка. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала доцент кафедры госпитальной педиатрии КГМУ, детский кардиолог Дина Сабирова.

Детский врач отметила, что дети болеют коронавирусом реже, чем взрослые, однако в Татарстане перенесли это заболевание около 700 несовершеннолетних.

«Безусловно, с поражением сердца, сердечно-сосудистой системы при коронавирусной инфекции мы тоже сталкиваемся. Это может быть поражение миокарда, поражение коронарных сосудов, поражение перикарда», — уточнила кардиолог.

Ранее корреспондент ИА «Татар-информ» побывал в «красной зоне» Детской республиканской клинической больницы. Истории болезни детей можно прочитать на сайте агентства.

#сердечно-сосудистые заболевания #Коронавирус #кардиолог
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