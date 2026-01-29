Детский эндокринолог объяснила, как образ жизни влияет на риск диабета

Сахарный диабет все чаще диагностируют у детей и подростков, и врачи связывают эту тенденцию с изменениями образа жизни современных семей. Об этом рассказала детский эндокринолог НИИ детства Минздрава Московской области Джульетта Мкртычева в беседе с «Радио 1».

По словам врача, дети сегодня двигаются меньше, чем раньше, а питание все чаще оказывается несбалансированным.

Эксперт подчеркивает, что профилактика начинается дома. Речь идет не о строгих диетах, которые могут навредить психике ребенка, а о формировании здоровых привычек. Помогает простой «метод тарелки»: половина порции – овощи, четверть – белок, четверть – полезные углеводы.

При этом полностью запрещать сладкое не стоит. Гораздо важнее научить ребенка мере – например, выбирать один кусочек шоколада вместо целой плитки.

Врач отметила, что тревожными признаками могут быть сильная жажда и частое мочеиспускание. Если у ребенка есть лишний вес, даже при отсутствии симптомов, рекомендуется раз в год проходить осмотр у эндокринолога.

Специалист напомнила, что диабет развивается не из‑за сладостей, а на фоне ожирения и малоподвижного образа жизни. Сладкое – лишь один из факторов, который может способствовать набору лишнего веса.