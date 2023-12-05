Детский благотворительный театральный фестиваль «Снежность» пройдет в Альметьевске

Фото: ГК Римера-Алнас

XX детский благотворительный театральный фестиваль «Снежность» состоится в Альметьевске с 7 по 10 декабря по инициативе и при финансовой поддержке предпринимателя и мецената Андрея Комарова. Традиционно партнером фестиваля станет Группа компаний «Римера».

Цель фестиваля — приобщить к миру искусства и вдохновить детей из социально незащищенных семей, детских домов и реабилитационных центров. Долгожданное предновогоднее событие состоится еще в 7 городах: Челябинске, Озерске, Екатеринбурге, Первоуральске, Ижевске, Петропавловске-Камчатском и, впервые, в Великом Новгороде.

С каждым годом фестиваль «Снежность» становится все более масштабным событием. За время существования в нем приняли участие 80 ведущих детских театров и творческих объединений со всей страны и более 200 тысяч юных зрителей. «Снежность» пройдет в Альметьевске в 13-ый раз, за это время его посетили около 30 тысяч юных жителей города.

В нефтяной столице Татарстана площадкой для проведения фестивальных мероприятий станет Альметьевский государственный драматический театр, где пройдут спектакли ведущих театральных коллективов страны. Московский областной театр кукол представит постановку «Царевна-лягушка» по сюжету из русской народной сказки и проведет для детей мастер-класс «Мой Аватар». Ижевский театр кукол покажет зрителям сказочный спектакль «Очень страшный Шуш», где весело живут и побеждают свои страхи животные в огромных ботинках.

Еще одна важная гуманитарная миссия фестиваля — инклюзия детей с ограниченными возможностями здоровья. В Альметьевске пройдет показ инклюзивных проектов с участием особенных детей: «Время добрых дел», премьера которого состоялась в прошлом году на «Снежности», а также выездной адаптированный спектакль «Класс-концерт» для воспитанников ГБОУ «Альметьевская школа №19 для детей с ОВЗ».

В этом году в Альметьевском драматическом театре команда фестиваля проведет инклюзивную лабораторию. Она пройдет при сотрудничестве с инклюзивным центром «Симург» и театром кукол «Экият». Лаборатория станет площадкой для обмена опытом и применения арт-практик для реабилитации детей с ОВЗ.

Также традиционно среди зрителей пройдут розыгрыши книг ведущих детских издательств. Как и прежде, в организации фестиваля будут помогать волонтеры образовательной программы «Колледж будущего Татарстана».

Специально к юбилею детского благотворительного фестиваля создан фильм-история о «Снежности» и героях фестиваля «20 лет с нежностью», который вы можете посмотреть 7 и 10 декабря в 18.00 часов на телеканале ЮВТ-24.