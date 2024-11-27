Детский благотворительный фестиваль «Снежность» в Альметьевске посвятят 225-летию Пушкина

Фото предоставлено пресс-службой компании "Римера-Алнас"

С 6 по 8 декабря по инициативе мецената Андрея Комарова пройдет XXI детский благотворительный театральный фестиваль «Снежность» в Альметьевске. Партнером мероприятия станет Группа компаний «Римера».

Цель фестиваля «Снежность» — приобщить к миру искусства и вдохновить детей из социально незащищенных семей, детских домов и реабилитационных центров. В 2024 году к 225-летнему юбилею писателя, поэта, драматурга, историка и общественного деятеля Александра Сергеевича Пушкина фестиваль «Снежность» пройдет под лейтмотивом «Пушкин. С нежностью».

Репертуар фестиваля в Альметьевске включает в себя 7 показов спектаклей в исполнении 4 театральных коллективов: Санкт-Петербургского государственного «Кукольного театра сказки», Альметьевского и Кировского театров драмы, а также Казанского театра юного зрителя. В рамках фестиваля пройдет творческая встреча с режиссером и актерами ТЮЗа. Программа рассчитана как на детей младшего школьного возраста, так и на подростков.

По традиции в коррекционной школе №19 состоится выездной благотворительный спектакль, адаптированный для юных зрителей с ограниченными возможностями здоровья.

Как и прежде, перед спектаклями пройдут розыгрыши книг ведущих детских издательств, а помогать зрителям почувствовать атмосферу театрального праздника будут волонтеры образовательного проекта «Колледж будущего Татарстана».

Помимо Альметьевска фестиваль проходит в семи городах страны: Ижевске, Челябинске, Первоуральске, Озерске, Екатеринбурге, Великом Новгороде и Петропавловске-Камчатском.

Более подробно с программой фестиваля «Снежность» можно ознакомиться на сайте www.snegnost.ru.

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