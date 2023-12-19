Детский бассейн и видео для врачей: на что пошли гранты молодых бизнесменов Татарстана

Фото: пресс-служба Минэкономики РТ

– Наталья Владимировна, расскажите, предприниматели из каких сфер получили гранты в этом году и какие виды бизнеса были самыми популярными?

– Самым популярным видом деятельности является торговля на маркетплейсах, через сайт или социальные сети. В тройку по популярности также входят сферы дополнительного образования детей и взрослых и дневного ухода за детьми.

– Можете привести конкретные примеры каких-нибудь проектов?

– Конечно. Предпринимательнице Евгении Хабибуллиной грант помог в приобретении дорогостоящего оборудования для детского оздоровительного бассейна, и теперь она использует более современные методы очистки воды. Также средства пошли на оплату коммунальных платежей по обогреву воды и помещения, что поддержит ее бизнес в зимние месяцы, так как посещаемость бассейнов снижается в зимний период из-за увеличения простудных и других детских заболеваний.

А предприниматель Тимур Николаев деньги от гранта потратит на закупку оборудования для реализации проекта, в рамках которого планирует создавать информативные видеоролики, охватывающие широкий спектр тем для врачей.

– А сколько всего человек получили финансовую помощь и сколько всего было выделено средств в рамках мер поддержки МСП?

– На грантовую поддержку субъектов МСП по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» было выделено 92,2 млн рублей. За 2023 год денежные средства, выделенные на гранты, были полностью реализованы, и их получили 217 молодых и социальных предпринимателей.

– На что предприниматели могут потратить эти деньги?

– По условиям программы средства гранта можно потратить на приобретение оборудования, оргтехники, программного обеспечения, сырья, оплатить аренду, первый взнос по франшизе, продвижение проекта в СМИ и другие направления.

При этом нельзя использовать полученные деньги на закрытие кредита, оплату налогов или покупку автомобиля. Обязательным условием для получения гранта является софинансирование проекта молодым предпринимателем в размере не менее 25% от стоимости проекта, а также прохождение бесплатного обучения в Центрах «Мой бизнес».

– Большое количество победивших – это социальные предприниматели. Расскажите, что это за вид бизнеса?

– Понятие «социального предпринимательства» закреплено в федеральном законе – это «деятельность, направленная на достижение общественно важных целей и способствующая решению социальных проблем». Среди наших социальных предпринимателей есть те, кто ухаживает за пожилыми и адаптирует детей с особенностями развития, а также и представители других социально значимых направлений деятельности.

Добавлю, что создание комфортных условий для ведения бизнеса любого масштаба – одно из приоритетных направлений в республике. Гранты реализованы Министерством экономики РТ при поддержке Центра «Мой бизнес» по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», который разработан в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина.