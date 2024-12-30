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Детские желания стали реальностью: акция «Ёлка желаний» прошла в Лисичанске и Рубежном
В преддверии Нового года Республика Татарстан исполнила мечты 25 детей из подшефных городов Лисичанска и Рубежного в рамках акции «Ёлка желаний». В акции приняли участие Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов и депутаты Государственного Совета.
В числе подарков, которые получили дети, были 3D-принтер, колонки, наушники, самокат, планшеты и многое другое. Подарки стали воплощениями заветных желаний, написанных детьми на шарах, украшавших праздничную ёлку.
«В уходящем году и наступающем новом хочется пожелать вам всего самого лучшего. Будьте смелыми, помогайте друг другу, слушайтесь родителей и верьте в свои мечты. А Дед Мороз и Снегурочка вам в этом помогут. С праздником, с добрым Новым годом!», – вручил подарки из Татарстана детям на праздничном мероприятии вице-премьер республики Фаниль Аглиуллин.
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