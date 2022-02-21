Детские сады Казани оборудуют скоростным интернетом

В Год цифровизации детские сады в Казани оборудуют скоростным интернетом. Эту задачу на XII сессии Казанской городской думы поставил мэр столицы РТ Ильсур Метшин.

Соответствующий вопрос мэру задал депутат Казгордумы Руслан Дуженков, отметив, что нынешнее поколение с раннего возраста осваивает смартфоны и планшеты, а это означает, что детям необходимо дать качественный контент с использованием цифровых технологий.

По словам парламентария, все школы подключены к оптико-волоконной сети, а детсады и учреждения допобразования не имеют устойчивого подключения к интернету. Помимо прочего, скоростной интернет влияет на обеспечение безопасности — это связано с подключением видеокамер.

«Для меня это тоже было новостью, что наши детские сады не имеют скоростного интернета, а это прежде всего, действительно, вопросы безопасности. Также сейчас очень много образовательных технологий, связанных с интернетом, — отметил мэр Казани. — Поэтому мы с нашими коллегами из „Таттелекома“ и Айратом Ринатовичем (Айратом Хайруллиным — министром цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ — прим. Т-и) этот вопрос будем обсуждать. В Год цифровизации нам сам бог велел этот вопрос решить».