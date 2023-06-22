Детские рисунки из Казани будут представлены на форуме «Россия — Африка»

Фото: «Драконовы горы», Хуснутдинова Камилла, 14 лет, Казань.

Стали известны победители Международного конкурса детского рисунка «Россия — Африка», организатором которого выступил музей-заповедник «Остров-град Свияжск». Лучшие работы будут экспонироваться в рамках культурной программы экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге 27 и 28 июля.

В номинации «Объекты ЮНЕСКО», в которой свои работы представили дети 11–14 лет, первое и два третьих места заняли уроженцы Казани Марьям Атлас («Гора Килиманджаро»), Дарина Бариева с работой «Калейдоскоп африканской природы» (водопад Виктория, массив Эннеди, Маунт Нимба, дельта Окаванго) и Аида Зарипова, нарисовавшая «Осун-Осогбо». Приз зрительских симпатий получили рисунки Матвея Игнатовича («Сенегальский жираф») и Камилы Хуснутдиновой («Драконовы горы»).

Фото: «Гора Килиманджаро», Марьям Атлас, 11 лет, Казань. Картина заняла 1-е место.

Прием творческих работ проводился с 13 февраля по 30 апреля 2023 года.

Всего на конкурс поступило более 1 тыс. рисунков из ЮАР, Сенегала, Египта, Туниса, Замбии, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Липецка, Кузнецка, Калининграда, Донецка, Тульской и Новосибирской областей, с Дальнего Востока и других уголков России.

Фото: «Калейдоскоп африканской природы» Дарины Бариевой, 12 лет, Казань. Картина заняла 3-е место,

Конкурс проводился при поддержке Министерства иностранных дел, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства культуры РТ, Общественного совета при Россотрудничестве.

Фото: «Осун-Осогбо», Аида Зарипова, 14 лет, Казань. Картина заняла 3-е место.

Цель конкурса — содействие развитию межкультурных и межнациональных детских и юношеских коммуникаций через творчество, а также воспитание у подрастающего поколения понимания культурных традиций других народов и уважения к ним, готовности поддерживать отношения дружбы и сотрудничества с представителями разных стран.

Фото: «Сенегальский жираф», Матвей Игнатович, 9 лет.