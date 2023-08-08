Детский летний лагерь в Казанском Кремле хотят сделать еженедельным

Детский летний лагерь в Казанском Кремле в этом году показал свою востребованность. Для участия в нем поступило почти 400 заявок, хотя мероприятия были рассчитаны на 25 человек. Поэтому следующим летом смены планируют сделать еженедельными. Об этом «Татар-информу» сообщил депутат Госсовета РТ, руководитель казанского отделения «Движения первых» Динар Бариев.

«Изначально мы рассчитывали на 25 участников. Мы не ожидали, что у родителей будет такой большой запрос на подобные мероприятия. Не все дети едут в лагеря или уезжают к бабушкам и дедушкам. Родителям очень понравилась идея оставить ребенка на полдня в лагере, зная, что ему там будет интересно, а к тому же это еще и бесплатно», – сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что в конце августа для тех детей, кто не смог попасть в лагерь, будет проведена дополнительная смена. Ребята смогут посетить музеи Казанского Кремля и основные достопримечательности.

«Мы прорабатываем возможность и проведение полного дня, но для этого нужно организовывать централизованное горячее питание для детей, а это требует дополнительных денежных средств. Безусловно, проект признан успешным, и в следующем году мы планируем проводить такие смены каждую неделю. Но стоит понимать, что у Кремля тоже есть свои планы и огромное количество туристов, поэтому будем обсуждать все варианты», – заключил Динар Бариев.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых», напомним, возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля текущего года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.