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Общество
21 июня 2022  10:45

Детские лагеря в РФ получат гранты на создание доступной среды

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Государственные и частные детские лагеря в РФ смогут получить гранты на создание условий для отдыха детей с инвалидностью и различными нарушениями здоровья. На эти цели в 2022–2024 годы из федерального бюджета направят 210 млн рублей по программе «Доступная среда» — по 70 млн рублей ежегодно, сообщается на сайте правительства РФ.

Уточняется, что на выделенные средства необходимо адаптировать как помещения, так и уличное пространство лагеря. В том числе нужно сделать ровный асфальт, демонтировать бортики, нанести тактильную разметку, расширить дверные проемы, установить пандусы и подъёмники, оборудовать спортивные залы и площадки.

Лагеря оснастят специальным учебным оборудованием, в том числе для детей с нарушением слуха установят информационно-коммуникационные панели. Также планируется закупить для каждого места отдыха ортопедические стулья и комплекс компьютерной техники, позволяющий обучать детей с различными нарушениями.

Чтобы получить грант, лагеря должны будут пройти конкурсный отбор, который позднее утвердит Минпросвещения.

Предусмотреть создание условий для проведения инклюзивных смен в детских лагерях ранее поручил Президент РФ Владимир Путин.

#Владимир Путин #детские лагеря #доступная среда
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