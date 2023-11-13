Детские коллективы из РТ выступят на гала-концерте фестиваля «Танцуй и пой, моя Россия»

Лауреатами и дипломантами фестиваля «Танцуй и пой, моя Россия» в детской группе стали 14 коллективов из Татарстана. Из них два выступят на гала-концерте, который пройдет в декабре в Кремлёвском дворце в Москве. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заслуженный артист России, лауреат премий «Душа танца» и «Национальное достояние», руководитель и генеральный продюсер фестиваля Айдар Шайдуллин.

«Мы получили 156 заявок от коллективов Татарстана. Из них 30 мы допустили до очного этапа, который прошел вчера в Казани. Из них 14 стали дипломантами и лауреатами, которые примут участие в сегодняшнем концерте. Два из них представят регион на гала-концерте в Кремлёвском дворце», — рассказал спикер.

Он пояснил, что в детской группе фестиваль проводится впервые. Уже прошли отборы в четырех регионах, следующий пройдет в Грозном, а затем, 6 декабря, пройдет гала-концерт в Москве.

Любой желающий может посетить концерт лауреатов и дипломантов в театре оперы и балета имени Джалиля в 6 вечера, где и будут названы коллективы, которые выступят в Москве, добавила первый замминистра культуры РТ Юлия Адгамова.

«Мы знаем, что участие примут выпускники нашего хореографического училища. Это уникальная возможность для коллективов представить свое творчество, быть увиденным, услышанным и, самое главное, транслировать его на федеральную площадку», — заявила она.

Татарстанские коллективы в детской группе очень выгодно отличаются от представителей других регионов и поразили на вчерашнем концерте жюри фестиваля, подчеркнул заслуженный артист России, народный артист Республики Марий Эл, член экспертного совета, министр культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл, художественный руководитель региональных отборочных этапов фестиваля «Танцуй и пой, моя Россия» Константин Иванов.

«Казань стала для нас потрясающим открытием, мы увидели великолепный уровень подготовки исполнителей, высокий уровень мастерства, нам, как Республике Марий Эл, есть к чему стремиться, что перенять. Видна культура исполнения, подготовки, уровень педагогов, подачи материала. Если на многих региональных этапах мы сталкиваемся с небрежным отношением к фонограмме, то здесь мы увидели потрясающие обработки, аранжировки», — поделился министр.

Он отметил, что фестиваль «Танцуй и пой, моя Россия» уникален тем, что на его площадке могут выступить не только профессиональные коллективы, но и самодеятельные. При этом в экспертном составе собраны ведущие хореографы и вокалисты страны.