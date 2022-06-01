Депутат Госдумы Максим Топилин передал детские книги переселенцам из Донбасса в Казани

Книги в детскую комнату санатория «Ливадия» передал в преддверии Международного дня защиты детей депутат Госдумы от Татарстана, глава думского комитета по экономической политике Максим Топилин. В санатории проживают семьи, которые приехали в республику из Донбасса.

«Каждый ребенок должен чувствовать заботу, внимание и любовь. Задача взрослых создать эти возможности для детей. Поэтому мы вместе с дочками выбрали интересную литературу на разные возрасты и разных жанров, чтобы каждый мог найти себе историю по душе», – прокомментировал свое решение Топилин.

В рамках визита директор санатория Ленар Мухаметзянов познакомил парламентария с инфраструктурой объекта и рассказал об особенностях размещения вновь прибывающих гостей из Украины.

Депутат отметил значимость проводимой в санатории работы и поблагодарил коллектив. «Ваш огромный труд помогает десяткам нуждающихся адаптироваться в сложившихся обстоятельствах. Пусть ваша отзывчивость, открытость и стремление быть рядом сделают санаторий началом новой жизни для прибывающих сюда», – сказал он.

Напомним, в Татарстане пункты временного размещения для переселенцев находятся в санаториях и гостиницах Казани, Набережных Челнов и Зеленодольского района.