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Детские и молодежные коллективы ПФО приглашают на фестиваль «Театральное Приволжье»
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Продолжается прием заявок на пятый, юбилейный окружной фестиваль «Театральное Привожье».
Присоединиться к нему могут детские и молодежные любительские коллективы со всех регионов Приволжского федерального округа.
Заявочная кампания продлится до 15 ноября на сайте события. Подробнее о мероприятии можно узнать на официальной странице во «ВКонтакте».
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