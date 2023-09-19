Детские и молодежные коллективы ПФО приглашают на фестиваль «Театральное Приволжье»

Продолжается прием заявок на пятый, юбилейный окружной фестиваль «Театральное Привожье».

Присоединиться к нему могут детские и молодежные любительские коллективы со всех регионов Приволжского федерального округа.

Заявочная кампания продлится до 15 ноября на сайте события. Подробнее о мероприятии можно узнать на официальной странице во «ВКонтакте».