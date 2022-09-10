Детская железная дорога Казани за лето перевезла около 30 тыс. пассажиров

Детская железная дорога Казани за лето перевезла около 22,9 тыс. пассажиров. Всего были отправлены 264 поезда, сообщает пресс-служба ГЖД.

«Детские железные дороги Нижнего Новгорода и Казани подвели итоги летней поездной практики. Всего за лето на двух магистралях были отправлены 530 поездов, которые перевезли более 38 тыс. пассажиров», – говорится в сообщении.

Основным железнодорожным профессиям за 2021 – 2022 учебный год обучились 800 воспитанников ДЖД в Казани, в том числе 656 прошли летнюю поездную практику. Воспитанники также прошли курс дополнительной программы «Основы экологической безопасности».

В настоящее время идет набор на обучение на детских железных дорогах в 2022 – 2023 учебном году. Он продлится до 30 сентября.

В этом году более 70% выпускников Детских железных дорог Казани и Нижнего Новгорода стали студентами вузов и техникумов железнодорожного транспорта.